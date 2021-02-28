شكرا لقرائتكم خبر عن روجينا وسوسن بدر وهند صبرى وسوزان نجم الدين وأحمد السعدني ينعون يوسف شعبان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت الفنانات روجينا وسوسن بدر وهند صبري سوزان نجم الدين والنجم أحمد السعدني، الفنان الكبير يوسف شعبان الذي توفي اليوم الأحد عن عمر يناهز 90 عاما إثر إصابته بفيروس كورونا.

وكتبت الفنانة روجينا، عبر حسابها الشخصي على إنستجرام قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون، الفنان والإنسان والصديق يوسف شعبان في ذمة الله ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته خالص التعازي لأسرته ربنا يصبركم أسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة".



روجينا عبر انستجرام

فيما شاركت الفنانة سوسن بدر، جمهورها عبر صفحتها الشخصية على إنستجرام، صورة النجم الراحل يوسف شعبان معلقة: "وداعًا الفنان يوسف شعبان .. البقاء لله".



سوسن بدر

ونعت النجمة هند صبري، الفنان يوسف شعبان قائلة: "إنا لله وانا إليه راجعون، رحم الله الفنان الكبير #يوسف_شعبان قدر ما أسعدنا بأعماله التي لا تنسى. خالص العزاء لأسرته ومحبيه والفن العربي والمصري كله".



هند صبري عبر انستجرام

كتبت الفنانة سوزان نجم الدين عبر تويتر أيضًا: "يوسف شعبان.. نجم الزمن الجميل الله معك ويرحمك ويغفرلك يا أحلى فنان وأطيب قلب عزائي الكبير لنا جميعا ولكل محبيه".

من جانبها، غرد الفنان أحمد السعدني عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء اليوم ناعيا :"رحم الله الفنان الكبير الاستاذ يوسف شعبان إنا لله و إنا إليه راجعون".