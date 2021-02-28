شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام عبد الغفور تنعى يوسف شعبان: أول مرة وقفت قدام كاميرا كنت معاه وطالعة بنته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت الفنانة ريهام عبد الغفور، الفنان الكبير يوسف شعبان الذى رحل عن عالمنا عصر اليوم، بعد معاناة مع فيروس كورونا، داخل مستشفى العجوز عن عمر يناهز 90 عامًا، بعد أن تدهورت حالته الصحية وتم نقله للعناية المركزة.



ريهام عبد الغفور تنعى يوسف شعبان

ونشرت الفنانة ريهام عبد الغفور صورة للفنان يوسف شعبان على حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت، أول مرة في حياتي وقفت قدام كاميرا كان معاه وكنت طالعه بنته في مسلسل "العائلة والناس" وبعد كده كنت بنته برضه في "الحقيقة والسراب".. في الجنة إن شاء الله.



يوسف شعبان

وقدم الفنان الكبير يوسف شعبان عددًا من الأدوار المهمة في مشواره الفني، حيث تعتبر هذه الأدوار علامات في مشوار النجم الراحل، كما قدم عددا من الشخصيات التي لا تنسى وسوف تظل في ذاكرة كل محبيه.

يوسف شعبان ولد في حي شبرا بالقاهرة 16 يوليو 1931، درس في كلية الحقوق التابعة لجامعة عين شمس بعد رفض عائلته الشديد لانضمامه لكلية الفنون الجميلة، وخلال دراسته الجامعية تعرف على الفنان كرم مطاوع الذي نصحه بالانضمام إلى فريق التمثيل في الكلية، ومن بعدها سحب أوراقه من الكلية، وهو في السنة الثالثة؛ لكي يلتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية الذي تخرج فيه عام 1962.



ريهام عبد الغفور

في جانب آخر كانت آخر أعمال ريهام عبد الغفور بطولتها لحكاية "ربع قيراط" من مسلسل "إلا أنا" والتي عرضت على قناة dmc وحققت نجاحاً مميزاً، والحكاية من قصة يسرى الفخرانى وسيناريو وحوار أمين جمال وإخراج أحمد حسن وبطولة ريهام عبد الغفور ومصطفى درويش وإنعام سالوسة، إبراهيم السمان، وأحمد درويش، وعدد آخر من الفنانين الشباب.