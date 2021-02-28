شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الزاهد تروج للحكاية الثالثة من مسلسلها الجديد "حلوة الدنيا سكر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روجت النجمة هنا الزاهد للحكاية الثالثة، من مسلسلها الجديد "حلوة الدنيا سكر"، عبر حسابها على إنستجرام، ونشرت مقطع من المسلسل، وكتبت عليه قائلة: "هنادي لما تحب"، وأبدى عدد كبير من متابعيها وجمهورها بإعجابهم الشديد بالمسلسل والشخصيات التي تقدمها.

وعرض أمس السبت الحكاية الثالثة من مسلسل "حلوة الدنيا سكر" للفنانة هنا الزاهد فى أولى بطولاتها المطلقة، على قناة DMC، وتحمل عنوان "المتخصصة"، بعد عرض الحكايتين الأولى والثانية من المسلسل وهما: "ساندى كراش"، و"الجريمة لا تفيد" ويشارك في بطولة "المتخصصة"، الفنان الكوميدي أحمد سلطان.



هنا الزاهد

ويعرض المسلسل يوميًا على قناة dmc في تمام الساعة الثامنة مساء، ويعاد للمرة الأولى فى تمام الساعة 3 صباحًا، والإعادة الثانية فى تمام الساعة 12.30 ظهرًا، بينما يعرض على قناة DMC دراما فى تمام الساعة 11 مساء، بينما يعاد مرة أخرى فى تمام الساعة الخامسة صباحا والساعة الثانية والنصف ظهرا.



النجمة هنا الزاهد

مسلسل "حلوة الدنيا سكر" يعتمد على الحكايات المنفصلة المتصلة، ويضم العمل حكايات "سحر وشعوذة" و"ساندى كراش" ويشارك في بطولتهما محمد كيلانى، وحكاية "9 خطوات لقلب الرجل" ويقدم البطولة فيها أمام هنا الزاهد محمد الشرنوبى، وحكاية "الجريمة لا تفيد" ويقوم بدور البطولة فيها محمود عبد المغنى، وحكاية "المتخصصة" ويشارك في بطولتها أحمد سلطان و"قولى لأحمد" بمشاركة عمر الشناوى، و"لو كنت يوم انساك" مع أحمد حاتم.