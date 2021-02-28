"الأستاذ والصديق".. يسرا تنعي يوسف شعبان بكلمات مؤثرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

نعت الفنانة الكبيرة يسرا، الفنان الكبير يوسف شعبان، الذي رحل عن عالمنا، اليوم الأحد، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونشرت يسرا صورة تجمعها به عبر حسابها على تويتر، وعلقت: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. خالص العزاء في وفاة الأستاذ والفنان والصديق الفنان القدير يوسف شعبان.. كان وسيظل قيمة كبيرة للفن.. تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهم العائلة الصبر والسلوان".

وأعلن نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، عن وفاة الفنان الكبير يوسف شعبان، اليوم 28 فبراير، عن عمر يناهز 90 عاما.

ونشر"زكي" صورة للراحل يوسف شعبان، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "وداعا أستاذي وصديقي وحبيبي".

أصيب الفنان يوسف شعبان بفيروس كورونا يوم 23 فبراير الجاري وتم نقله مستشفى العجوزة.

يذكر أن آخر أعمال يوسف شعبان فيلم "الهرم الرابع" مع أحمد حاتم وتارا عماد وميرهان حسين ومحمود الجندي في عام 2016.