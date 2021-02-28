أول تعليق لـ زينب يوسف شعبان بعد وفاة والدها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

غيب الموت، عصر اليوم الأحد، الفنان الكبير يوسف شعبان، إثر معاناته مؤخرا من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك عن عمر يناهز 90 عاما.

وفي أول تعليق لها بعد وفاة والدها؛ كتبت الإعلامية زينب يوسف شعبان، عبر "ستوري" حسابها على موقع "إنستجرام": "إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.. يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي".

أضافت: "البقاء لله.. اللهم ارحم والدي واغفر له وتجاوز عن خطاياه وادخله جنتك يا أرحم الراحمين".

وتشارك زينب يوسف شعبان في تقديم برنامج "ليالي الكويت" عبر شاشة تلفزيون الكويت.

يوسف شعبان ولد في حي شبرا بالقاهرة 16 يوليو 1931، درس في كلية الحقوق التابعة لجامعة عين شمس بعد رفض عائلته الشديد لانضمامه لكلية الفنون الجميلة، وخلال دراسته الجامعية تعرف على الفنان كرم مطاوع الذي نصحه بالانضمام إلى فريق التمثيل في الكلية، ومن بعدها سحب أوراقه من الكلية وهو في السنة الثالثة لكي يلتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية الذي تخرج منه في عام 1962.

من أبرز مشاركاته السينمائية: "ميرامار، أم العروسة، للرجال فقط، معبودة الجماهير، مراتي مدير عام"، كما قدّم للتليفزيون العديد من المسلسلات المتميزة، منها: "الشهد والدموع، الوتد، الضوء الشارد، المال والبنون" وغيرها.

آخر أعمال يوسف شعبان فيلم "الهرم الرابع" مع أحمد حاتم وتارا عماد وميرهان حسين ومحمود الجندي في عام 2016.