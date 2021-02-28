نهال عنبر تجيب.. أين تقام صلاة الجنازة على يوسف شعبان؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشفت الفنانة نهال عنبر عن مكان صلاة الجنازة للفنان الكبير الراحل يوسف شعبان، الذي وافته المنية اليوم الأحد، إثر إصابته بفيروس كورونا.

وقالت عنبر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن صلاة الجنازة للراحل لن تقام في أي مسجد، موضحة أن الجثمان سيخرج من مستشفى العجوزة في تمام الساعة العاشرة صباح غدٍ الاثنين.

وأضافت نهال عنبر، أن صلاة الجنازة على جثمان يوسف شعبان، ستقام في مدافن الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر.

وأعلن نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، عن وفاة الفنان الكبير يوسف شعبان، عصر اليوم الأحد الموافق 28 فبراير.

ونشر "زكي" صورة للراحل يوسف شعبان، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "وداعا أستاذي وصديقي وحبيبي".

وأصيب الفنان يوسف شعبان بفيروس كورونا يوم 23 فبراير الجاري وتم نقله مستشفى العجوزة.

يذكر أن آخر أعمال يوسف شعبان فيلم "الهرم الرابع" مع أحمد حاتم وتارا عماد وميرهان حسين ومحمود الجندي في عام 2016.