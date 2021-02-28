آخر صورة ليوسف شعبان قبل وفاته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعى الفنان عمرو سعد، الفنان الكبير يوسف شعبان، الذي رحل عن عالمنا، اليوم الأحد، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، عن عمر يناهز 90 عاما.

ونشر "عمرو" الصورة الأخيرة ليوسف شعبان قبل وفاته من كواليس تصوير مسلسل "ملوك الجدعنة"، وذلك عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وكتب: "ماكنتش أتخيل أن يكون المشهد الأخير، وداعا الأب والأستاذ الكبير".

ورحل عن عالمنا، اليوم الأحد، الفنان الكبير يوسف شعبان، الذي مرّ مؤخرا بمرحلة صحية صعبة للغاية بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد ونُقل إثر ذلك لمستشفى العجوزة ودخوله العناية المركزة ووضعه على جهاز التنفس الصناعي.

يوسف شعبان ولد في حي شبرا بالقاهرة 16 يوليو 1931، درس في كلية الحقوق التابعة لجامعة عين شمس بعد رفض عائلته الشديد لانضمامه لكلية الفنون الجميلة، وخلال دراسته الجامعية تعرف على الفنان كرم مطاوع الذي نصحه بالانضمام إلى فريق التمثيل في الكلية، ومن بعدها سحب أوراقه من الكلية وهو في السنة الثالثة لكي يلتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية الذي تخرج منه في عام 1962.

من أبرز مشاركاته السينمائية: "ميرامار، أم العروسة، للرجال فقط، معبودة الجماهير، مراتي مدير عام"، كما قدّم للتليفزيون العديد من المسلسلات المتميزة، منها: "الشهد والدموع، الوتد، الضوء الشارد، المال والبنون" وغيرها.