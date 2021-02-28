"ترك العمل من أجلي".. عمرو عرفة يروي موقفا لا ينساه ليوسف شعبان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

نعى المخرج عمرو عرفة، الفنان الكبير يوسف شعبان، الذي رحل عن عالمنا، اليوم الأحد، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، عن عمر يناهز 90 عاما.

وكتب عرفة عبر حسابه على موقع "تويتر": "بيقولك معدن البشر بيبان في السفر.. وأنا سافرت معاه أبعد بلاد الله.. كوبا.. عرفت النُبل وأخلاق ولاد البلد.. كنا بنصور فيلم وللأسف لم يكتمل وتركته وترك العمل من أجلي.. وداعا لرجل ندُر في هذا الزمان.. نسألكم الفاتحة.. يوسف شعبان".

ورحل عن عالمنا، اليوم الأحد، الفنان الكبير يوسف شعبان، الذي مرّ مؤخرا بمرحلة صحية صعبة للغاية بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد ونُقل إثر ذلك لمستشفى العجوزة ودخوله العناية المركزة ووضعه على جهاز التنفس الصناعي.

يوسف شعبان ولد في حي شبرا بالقاهرة 16 يوليو 1931، درس في كلية الحقوق التابعة لجامعة عين شمس بعد رفض عائلته الشديد لانضمامه لكلية الفنون الجميلة، وخلال دراسته الجامعية تعرف على الفنان كرم مطاوع الذي نصحه بالانضمام إلى فريق التمثيل في الكلية، ومن بعدها سحب أوراقه من الكلية وهو في السنة الثالثة لكي يلتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية الذي تخرج منه في عام 1962.

من أبرز مشاركاته السينمائية: "ميرامار، أم العروسة، للرجال فقط، معبودة الجماهير، مراتي مدير عام"، كما قدّم للتليفزيون العديد من المسلسلات المتميزة، منها: "الشهد والدموع، الوتد، الضوء الشارد، المال والبنون" وغيرها.

آخر أعمال يوسف شعبان فيلم "الهرم الرابع" مع أحمد حاتم وتارا عماد وميرهان حسين ومحمود الجندي في عام 2016.