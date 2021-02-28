وداعا يا محترم.. صابرين تنعى يوسف شعبان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعت الفنانة صابرين، الفنان الكبير يوسف شعبان، الذي رحل عن عالمنا اليوم متأثرًا بكورونا.

نشرت "صابرين" صورة للرحل يوسف شعبان، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، علقت :" وداعا يا محترم، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وأعلن نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي وفاة الفنان الكبير يوسف شعبان، اليوم 28 فبراير الجاري.

نشر "زكي" صورة للراحل يوسف شعبان، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "وداع أستاذي وصديقي وحبيبي".

وأصيب الفنان يوسف شعبان بفيروس كورونا يوم 23 فبراير الجاري وتم نقله مستشفى العجوزة.

آخر أعمال يوسف شعبان فيلم "الهرم الرابع" مع أحمد حاتم وتارا عماد وميرهان حسين ومحمود الجندي في عام 2016.