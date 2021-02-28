هل طارد النحس يوسف شعبان قبل رحيله؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

على مدار الخمس سنوات الماضية، حالت الأقدار دون عودة الفنان يوسف شعبان إلى الساحة الفنية التي غاب عنها بعد مشاركته عام 2016 في فيلم "الهرم الرابع"، وذلك قبل رحيله اليوم الأحد متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

النجم الراحل الذي أعلن اعتزاله خلال تلك السنوات الخمس قبل أن يتراجع عنه؛ حاول بكل الطرق محاربة النحس الذي عاق عودته للفن وأوقف له 3 مسلسلات لأسباب مختلفة.

وكان الفنان الراحل قد بدأ قبل رحيله تصوير مشاهده في مسلسل "ملوك الجدعنة"، مع أبطاله مصطفى شعبان، وعمرو سعد، قبل أن تبعده الأزمة الصحية عن بلاتوهات التصوير.

ولا يعد "ملوك الجدعنة" أول تجارب العودة المتعثرة، إذ تعاقد الفنان الراحل من قبل على المشاركة في مسلسلات "بالحب هتعدي" مع الفنانة سميرة أحمد، وتوقف العمل.

كما تعاقد الفنان يوسف شعبان على المشاركة في مسلسل "خالد بن الوليد"، لأداء شخصية "الوليد بن مغيرة" إلا أن العمل خرج من سباق العرض، ولم يتم الكشف بعد عن مصير استكمال تصويره.

الفنان الراحل يوسف شعبان، ولد في حي شبرا بالقاهرة 16 يوليو 1931، درس في كلية الحقوق التابعة لجامعة عين شمس بعد رفض عائلته الشديد لانضمامه لكلية الفنون الجميلة، وخلال دراسته الجامعية تعرف على الفنان كرم مطاوع الذي نصحه بالانضمام إلى فريق التمثيل في الكلية، ومن بعدها سحب أوراقه من الكلية وهو في السنة الثالثة لكي يلتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية الذي تخرج منه في عام 1962.