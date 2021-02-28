"بنته في الحقيقة والسراب"..ريهام عبد الغفور تنعى يوسف شعبان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

نعت الفنانة ريهام عبد الغفور، الفنان الكبير يوسف شعبان، الذي رحل عن عالمنا، اليوم الأحد، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكتبت"ريهام" عبر حسابها على إنستجرام: "أول مرة في حياتي وقفت قدام كاميرا كان معاه، وكنت طالعة بنته في مسلسل (العائلة والناس)، وبعد كدة كنت بنته برضه في (الحقيقة والسراب) .. في الجنة إن شاء الله".

وأعلن نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، عن وفاة الفنان الكبير يوسف شعبان، اليوم 28 فبراير.

ونشر"زكي" صورة للراحل يوسف شعبان، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "وداعا أستاذي وصديقي وحبيبي".

أصيب الفنان يوسف شعبان بفيروس كورونا يوم 23 فبراير الجاري وتم نقله مستشفى العجوزة.

يذكر أن آخر أعمال يوسف شعبان فيلم "الهرم الرابع" مع أحمد حاتم وتارا عماد وميرهان حسين ومحمود الجندي في عام 2016.