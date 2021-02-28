"محسن ممتاز وهبي السوالمي وسلامة فراويلة".. شخصيات صنعت نجومية يوسف شعبان



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

رحل عن عالمنا عصر اليوم الأحد، الفنان الكبير يوسف شعبان، بعد صراع مع فيروس كورونا المستجد.

رغم أن يوسف شعبان شارك في أعمال سينمائية شهيرة وحقق نجاحا كبيرا من خلالها، إلا أن الشارع المصري وجمهوره عرفه في عدة شخصيات جسدها من خلال مسلسلات تلفزيونية، دخلت جميع البيوت المصرية.

في هذا التقرير نعرض لكم شخصيات صنعت نجومية يوسف شعبان:

وهبي السوالمي

في عام 1998 شارك الفنان الراحل يوسف شعبان في مسلسل "الضوء الشارد"، جسد شخصية "وهبي السوالمي"، التي حققت نجاحًا كبيرا عند جمهوره، شاركه العمل كل من الفنان الراحل ممدوح عبد العليم، سميحة أيوب، محمد رياض، رانيا فريد شوقي، منى زكي، سلوى خطاب، العمل من إخراج مجدي أبو عميرة.

محسن ممتاز

لعب يوسف شعبان دورًا مهم في المسلسل الشهير "رأفت الهجان"، قام بدور "محسن ممتاز" رجل المخابرات الأول الذي كان يستقبل الرسائل من "كوهين" وديفيد شارلي سمحون، العمل بطولة محمود عبد العزيز، يسرا، تيسير فهمي، محمد وفيق، مصطفى متولي، من إخراج يحيى العلمي.

الحاج درويش

في عام 1996 شارك الفنان الكبير في مسلسل "الوتد"، الذي جسد من خلاله شخصية "الحاج درويش"، وهي الشخصية التي دخلت قلوب الكثير من محبيه، العمل بطولة هدى سلطان، فادية عبد الغني، هالة فاخر، ومن إخراج أحمد النحاس.

سلامة فراويلة

لعب يوسف شعبان في مسلسل "المال والبنون" عام 1992، دور "سلامة فراويلة"، تدور أحداثه حول "يوسف ابن عباس" الذي يريد الزواج من "فريال" ابنة سلامة لكنهما يصطدمان برفض العائلة رغم الصداقة القوية بين "عباس وسلامة"، يكتشف "يوسف" أن والده و"سلامة" كانا يعملان لدى خواجة جمع ثروته من تهريبه للآثار خارج مصر، بعد موت الخواجة، يأخذ سلامة الأموال بينما عباس يمتنع ويحاول أن يبعد أبناءه عن أبناء "سلامة"، العمل بطولة عبدالله غيث، أحمد عبد العزيز، شريف منير، فايزة كمال، عايدة رياض، زيزي البدراوي، رجاء حسين، من إخراج مجدي أبو عميرة.

حافظ رضوان

قدم الراحل يوسف شعبان في مسلسل "الشهد والدموع" عام 1983، شخصية "حافظ رضوان"، المتزوج من دولت "نوال أبو الفتوح" المتسلطة، والتى تتسبب فى الصراع بينه وبين شقيقه شوقي "محمود الجندي"، العمل بطولة عفاف شعيب، نوال أبو الفتوح، رجاء حسين، نبيل الدسوقي، إخراج إسماعيل عبد الحافظ.

يوسف شعبان ولد في حي شبرا بالقاهرة 16 يوليو 1931، درس في كلية الحقوق التابعة لجامعة عين شمس بعد رفض عائلته الشديد لانضمامه لكلية الفنون الجميلة، وخلال دراسته الجامعية تعرف على الفنان كرم مطاوع الذي نصحه بالانضمام إلى فريق التمثيل في الكلية، ومن بعدها سحب أوراقه من الكلية وهو في السنة الثالثة لكي يلتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية الذي تخرج منه في عام 1962.

من أبرز مشاركاته السينمائية: "ميرامار، أم العروسة، للرجال فقط، معبودة الجماهير، مراتي مدير عام"، كما قدّم للتليفزيون العديد من المسلسلات المتميزة، منها: "الشهد والدموع، الوتد، الضوء الشارد، المال والبنون" وغيرها.

آخر أعمال يوسف شعبان فيلم "الهرم الرابع" مع أحمد حاتم وتارا عماد وميرهان حسين ومحمود الجندي في عام 2016.