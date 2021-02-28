مهيرة عبد العزيز تحقق نجاحاً لافتاً في أولى حلقات Learn On TikTok

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 28 فبراير 2021 09:48 مساءً - حققت الحلقة الأولى من البرنامج التعليمي الفريد من نوعه #LEARNONTIKTOK انتشارا لافتا على مواقع التواصل مع الإعلامية مهيرة عبد العزيز، كونها أول إعلامية اختارها هذا التطبيق العالمي الشهير.



الإعلامية مهيرة عبد العزيز







فبعد النجاح الكبير الذي حققته مهيرة في تجربتيها الأخيرتين بتقديم "أمير الشعراء" وباقي البرامج التي هي قيد التحضير، أتت مفاجأة تواصل إدارة التطبيق مع مهيرة للإنضمام إلى الترند العالمي من خلال برنامج #LEARNONTITOK وتقديم محتوى تثقيفي وتعليمي ليس فقط ترفيهي من خلال هذا التطبيق الذي يحظى بتفاعل كبير من مختلف الأعمار.





بدورها مهيرة أكدت أن هذه الخطوة مهمة جداً، وسعيدة بالإنضمام إليها والمساهمة في نشر الثقافة والتسلية في الوقت عينه.





ومن خلال الحلقة الأولى التي إستضافت فيها مهيرة الفنانة الفلسطينية عزة زعرور قدمتا للجمهور درساً في الموسيقى وتحديداً على آلة العود، وفي الحلقات المقبلة سيتعلم الجمهور أموراً رياضية وغيرها من الأمور المتنوعة كـ التحفيز الذاتي والإرادة وحب الذات والقوة النفسية.





مهيرة عبد العزيز وضيفتها عزة زعرور



هذا المحتوى الجديد أشارت الإعلامية مهيرة عبد العزيز إلى انها سعيدة جدا كونها جزءاً منه، لأنه يقربها من جميع الأعمار ونوعية صفحات مواقع التواصل الإجتماعي، وفي الوقت نفسه يجعلها تشعر بكمية الحب الكبيرة التي يكنها المتابعين لها وتقديرهم لمسيرتها وعطائها.





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