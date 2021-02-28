ليدي غاغا مستعدة لدفع نص مليون دولار مكافأة المرأة التي أعادت كلبتيها

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"الخليج 365" من بيروت: ستتولى النجمة العالمية ​ليدي غاغا​ دفع 97500 دولار تكاليف علاج رايان فيشر الرجل الذي كان ينزّه كلبتيها وأصيب بطلق ناري.

وكان قد سُرق اثنان من كلاب غاغا هما كوجي وغوستاف من فصيلة البولدوغ الفرنسي الأربعاء، بعد أن أطلق مسلح النار على رايان في لوس أنجلوس.

وتم تسليم كلبتي غاغا، إلى شرطة لوس أنجلوس يوم الجمعة دون أن تصابا بأذى، ويبدو أن المرأة التي سلّمت الكلبتين "غير متورطة وغير مرتبطة" بالسطو المسلح.

وتقول تقارير جديدة إن المرأة وجدت الكلبتين مقيدتين بعمود ولم تعلق المغنية بعد على عودة كلبتيها لكنها ستسلم "بكل سرور" للمرأة مكافأتها الموعودة البالغة 500 ألف دولار.

وتجدر الإشارة أن كلبة غاغا الثالثة ميس آسيا كانت قد تمكنت من الهرب خلال السطو المسلح.