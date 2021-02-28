شكرا لقرائتكم خبر عن سارة التونسى بديلة لهيفاء وهبى فى مسلسل "حرب أهلية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المنتج جمال العدل لـ"الخليج 365" أنه تم اختيار الفنانة سارة التونسى بدلاً من النجمة اللبنانية هيفاء وهبى في مسلسل "حرب أهلية" بطولة النجمة الكبيرة يسرا وإخراج سامح عبد العزيز وكانت الفنانة هيفاء وهبي مرشحة لبطولة المسلسل المقرر عرضه ضمن موسم رمضان 2021 ولكنها اعتذرت على المشاركة في العمل بسبب انتشار فيرس كورونا.

جدير بالذكر أن سارة التونسى هي ملكة جمال العرب لعام 2017، وكانت أول تجربة لسارة التونسى فى التمثيل، في إسبانيا من خلال ‏المشاركة فى فيلم قصير يحمل عنوان "بحبك" وعندما رأى والدها الفيلم قال ‏لها: "أنتى مينفعش متمثليش" وهذه الجملة أسعدتها، وقررت بعدها الاستمرار ‏فى التمثيل

وقالت الفنانة سارة التونسى من قبل أثناء استضافتها مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" الذى يذاع على فضائية دى إم سى، إنها خريجة كلية صحافة وإعلام من تونس، وبعدها درست في إسبانيا واشتركت في مسابقة ملكة جمال تونس عام 2017، وبعدها حصلت على لقب ملكة جمال العرب فى نفس العام، وقررت العيش والاستقرار في مصر.وأضافت أنها مبسوطة بردود الفعل التى تلقتها على مسلسل "ب 100 وش"، على الرغم من رفضها للدور الذي قدمته في البداية، ولكن اتحكى لها من المخرجة كاملة أبو ذكرى ووافقت على الفور.

وأشارت إلى أن أول أعمالها الدرامية كانت من خلال مسلسل "حكايتى" التي قدمته مع الفنانة ياسمين صبرى، وجسدت من خلاله دور والدتها، مضيفة أنها تبحث دائما عن تقديم الأفضل فى اختيارها للأدوار.. وشاركت الفنانة سارة التونسى في موسم رمضان الماضى في مسلسلين "100 وش" و"ليالينا 80"

ولقد تعاقدت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة الأستاذ تامر مرسى مع شركة العدل جروب برئاسة المنتج جمال العدل على مسلسلى "حرب أهلية"، من بطولة النجمة الكبيرة يسرا، ومسلسل "ضد الكسر"، من بطولة النجمة نيللى كريم، على أن يتم عرض المسلسلين على شاشات المتحدة خلال موسم دراما رمضان المقبل.