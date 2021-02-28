شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو سعد ونادية الجندى وليلى علوى ومى كساب يودعون يوسف شعبان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى النجم عمرو سعد الفنان الكبير يوسف شعبان بعد وفاته مؤخرًا متأثرًا بإصباته بفيروس كورونا، من خلال نشر صورة له من آخر مشهد صوره الفنان الراحل خلال أحداث مسلسل "عش الدبابير" الذى من المفترض أن يعرض خلال موسم دراما رمضان المقبل، حيث استعان عمرو سعد بتلك الصورة أثناء نعيه الفنان الكبير ووصفه بالأستاذ والأب.

وعلق الفنان عمرو سعد على الصورة الذى نشرها عبر إنستجرام قائلاً: "ما كنتش أتخيل أن يكون المشهد الأخير، وداعًا الأب والأستاذ الكبير يوسف شعبان".



عمرو سعد على انستجرام



يوسف شعبان

وكتبت النجمة نادية الجندي عبر تويتر ناعية: "توفي منذ قليل الفنان الكبير يوسف شعبان.. واحد من أهم رموز الفن العربي خالص التعازي لأسرته وأبنائه ولكل محبيه ربنا يرحمه يارب.. البقاء لله".



نادية الجندي عبر تويتر

بينما كتبت الفنانة ليلى علوي عبر فيس بوك: "وداعا الفنان القدير يوسف شعبان، ذو البصمة القوية بالسينما والدراما والمسرح.. فقدنا فنان عظيم إنا لله وإنا إليه راجعون".



ليلى علوي عبر فيسبوك

وغردت النجمة مي كساب عبر تويتر ناعية: "الفنان القدير يوسف شعبان في ذمه الله نسألكم الفاتحه والدعاء.. خالص التعازي لأسرته الكريمة".



مي كساب عبر تويتر

وتوفي الفنان القدير يوسف شعبان، اليوم الأحد، عن عمر 90 عاما متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، حيث أصيب بالفيروس التاجي "كوفيد 19" الأسبوع الماضى، ودخل على إثرها أحد مستشفيات المهندسين، وبعدما تدهورت حالته الصحية، تم نقله للعناية المركزة بمستشفى العجوزة.