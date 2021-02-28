شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى والحلفاوى ويوسف الشريف ووفاء عامر يودعون يوسف شعبان: أحد أعمدة الفن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الدكتور أشرف زكى، رئيس نقابة المهن التمثيلية، الفنان يوسف شعبان الذي توفي اليوم الأحد، عن عمر 90 عامًا متأثرًا بفيروس كورونا "كوفيد 19"، حيث كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، مساء اليوم: "وداعا استاذى وصديقى وحبيبي".



أشرف زكي عبر انستجرام

من جانبه، كتب الفنان نبيل الحلفاوي عبر تويتر ناعيًا: "البقاء لله.. والحمد لله الذي لطف به ولم يطل عذابه، رحلة ممتدة من شبرا إلى كل أنحاء الوطن العربي، ظل خلالها يمتعنا بأعماله.. رحل يوسف شعبان ومعنا سيبقى سلامة فراويلة وحافظ رضوان ووهبي السوالمي ومحسن ممتاز وغيرهم أحياء من جيل إلى جيل،رحمه الله وخالص الدعاء والعزاء لأسرته ومحبيه".



نبيل الحلفاوي عبر تويتر

من جانبه، غرد الفنان يوسف الشريف ناعيا: "إنا لله وإنا إليه راجعون ..وداعاً يوسف شعبان.. اللهم ارحمه وأغفر له وصبّر أهله"، فيما نعى الفنان أشرف عبد الباقي، النجم يوسف شعبان قائلاً: "الفنان القدير يوسف شعبان في ذمة الله ربنا يرحمه ويغفرله".



يوسف الشريف عبر تويتر

كما كتبت الفنانة وفاء عامر عبر حسابها الشخصي على إنستجرام، ناعية: "بكل الحزن أنعى أحد أعمدة الفن في مصر والعالم العربي.. الفنان العظيم يوسف شعبان ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته".