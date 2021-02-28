شكرا لقرائتكم خبر عن صابرين وخالد النبوي وسيمون ولطيفة والشامي ينعون يوسف شعبان بكلمات مؤثرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بكلمات مؤثرة، ودع نجوم الفن النجم الكبير يوسف شعبان الذي توفي اليوم الأحد، عن عمر 90 عاما، متأثرا بفيروس كورونا "كوفيد 19"، حيث نعت الفنانة صابرين، الفنان يوسف شعبان عبر تويتر قائلة :"وداعا يامحترم.. إنا لله وإنا اليه راجعون يوسف شعبان".



صابرين عبر تويتر

بينما كتب الفنان خالد النبوي عبر تويتر: "البقاء لله خالص العزاء في رحيل الفنان والنجم الكبير يوسف شعبان الله يرحمك"، في حين غردت الفنانة سيمون: "البقية في حياتكم.. الفنان يوسف شعبان الله يرحمه".



خالد النبوي عبر تويتر

ونعت الفنانة لطيفة، النجم القدير الراحل عبر تويتر قائلة: "الله يرحمك يا فنان يا عظيم يا إنسان يا محترم.. بصمتك قوية في الفن كل الأجيال هتتعلم منك ومن احترامك للفن ولجمهورك.. ألف رحمة ونور على روحك.. #يوسف_شعبان".

فيما كتب الفنان أحمد الشامي عبر تويتر ناعيا: "إنا لله وإنا إليه راجعون خالص التعازي في وفاة الفنان الكبير #يوسف_شعبان"، بينما غردت الفنانة مروة ناجي ناعية: "البقاء لله في وفاة الفنان الكبير يوسف شعبان.. إنا لله وإنا إليه راجعون".



سيمون عبر تويتر