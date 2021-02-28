شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى طاهر: أتمنى تقديم عمل يشبه فيلم "الناصر صلاح الدين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الفنانة الكبيرة ليلى طاهر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنها تتمنى أن تقدم عمل مثل فيلم "الناصر صلاح الدين" الذى شاركت في بطولته في الستينيات، مشيرة أن هذا العمل تعتز به جدًا، وكان نقطة تحول في مشوارها الفني.

وأضافت فيلم صلاح الدين عمل تاريخى نال إعجاب الجميع أثناء طرحه لأنه كان يحمل عددًا من الرسائل المهمة.

ليلى طاهر جسدت دور زوجة الملك ريتشارد قلب الأسد، في فيلم "الناصر صلاح الدين"، لقائدة "الهوسبيتاليين"، في جيش الصليبيين، والتي قدمت دورها الفنانة الراحلة نادية لطفي.

وكرمت مؤخرًا الفنانة مديحة حمدي، الفنانة ليلى طاهر في صالونها الثقافى داخل مركز الإبداع بدار الأوبرا المصرية عن مشوارها الفني، بحضور عدد من نجوم الفن منهم الفنانة سميحة أيوب وسميرة عبد العزيز ورجاء حسين ومحمد أبو داوود.

وقالت الفنانة ليلى طاهر، إنها حبت مجال التمثيل منذ صغرها وكانت معتادة دخول أفلام سينما لعدد كبير من الفنانات منهم فاتن حمامة وشادية وليلى مراد ومحمد فوزي الذي كنت أتمنى العمل معه، ولكن لم يحدث نصيب.

وأضافت، كان نفسي أكون دكتورة على الرغم من حبي للتمثيل، واتجوزت وأنا في الثانوية العامة بعد وفاة والدي وأنجبت أحمد وهو أحسن هدية ليا في الدنيا.

وأكدت أن فيلم الأيدي الناعمة كان من أهم الأعمال التي قدمتها في مشواري الفني على الرغم من تخوفي منه ووجود نجوم كبار فيه، ولكن شجعني المخرج محمود ذو الفقار على إتقان الدور.