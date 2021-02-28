شكرا لقرائتكم خبر عن أشهر الشخصيات التى قدمها يوسف شعبان خلال مشواره الفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى منذ قليل الفنان الكبير يوسف شعبان عن عمر 90 عاما داخل مستشفى العجوزة متأثرًا بفيروس كورونا، وكان الفنان الكبير يوسف شعبان قد أصيب بفيروس كورونا الأسبوع الماضى، ودخل على أثرها أحد مستشفيات المهندسين، وبعدما تدهورت حالته الصحية، تم نقله للعناية المركزة بمستشفى العجوزة.

وقدم الفنان الكبير يوسف شعبان عددًا من الأدوار المهمة في مشواره الفني، حيث تعتبر هذه الأدوار علامات في مشوار النجم الراحل، كما قدم عددا من الشخصيات التي لا تنسى وسوف تظل في ذاكرة كل محبيه.

قدم الفنان يوسف شعبان شخصية "وهبي السوالمي"، فى مسلسل "الضوء الشارد"، حيث جسد شخصية الرجل الذي يحقق ثروة بطرق غير مشروعة، لينافس بها عائلة "العزازيزي"، ويلجأ لتزويج ابنته من كبيرهم "رفيع بيه"، حتى يتمكن من الوصول لطموحاته، المسلسل بطولة ممدوح عبد العليم، رانيا فريد شوقي، محمد رياض، ومن تأليف محمد صفاء عامر، وإخراج مجدي أبو عميرة.

من أشهر الشخصيات التي قدمها النجم يوسف شعبان ، دوره في مسلسل "رأفت الهجان"، والذي قدم من خلاله شخصية رجل المخابرات "محسن ممتاز"، والذي يتولى مسؤولية تدريب "الهجان" حتى يتمكن من زرعه داخل إسرائيل كمواطن يهودي، المسلسل بطولة محمود عبد العزيز، يسرا، نبيل الحلفاوي، أحمد ماهر، وتأليف صالح مرسي، وإخراج يحيى العلمي.

وقدم شخصية " أمجد هاشم " شقيق فاتن حمامة فى مسلسل "ضمير أبلة حكمت"، وقد شاركهما البطولة أحمد مظهر، جميل راتب، نشوى مصطفى، عبلة كامل، ومن تأليف أسامة أنور عكاشة، وإخراج أنعام محمد علي.

وجسد شخصية "الحاج درويش" في مسلسل "الوتد"، هو دور الابن الأكبر لفاطمة ثعلبة، المرأة القوية التي تدير بيتها بمنتهى الحزم، وتعتبر ابنها الأكبر "درويش" الأقرب لقلبها، المسلسل بطولة هدى سلطان، عبد الله محمود، انتصار، وتأليف خيري شلبي، وإخراج أحمد النحاس.

قدم الفنان يوسف شعبان دور "حافظ رضوان"، في مسلسل "الشهد والدموع"، والذي يعتبر واحدا من أهم الأعمال في تاريخ الدراما العربية، والمسلسل بطولة نوال أبو الفتوح، عفاف شعيب، محمود الجندي، رجاء حسين، ومن تأليف أسامة أنور عكاشة، وإخراج إسماعيل عبد الحافظ.

جسد يوسف شعبان شخصية "عباس" خلال أحداث فيلم "الرصاصة لا تزال في جيبي"، الذي حاول الاعتداء على "فاطمة"، ليظل حبيبها وابن عمها "محمد"، محتفظا في جيبه برصاصة للقضاء على عباس، الفيلم بطولة محمود ياسين، حسين فهمي، نجوى إبراهيم، ومن تأليف إحسان عبد القدوس، وإخراج حسام الدين مصطفى.

كما قدم شخصية عاصم في فيلم "معبودة الجماهير"، والذي يسعى بدوره للتفريق بين "إبراهيم"، و"سهير"، والفيلم بطولة شادية، عبد الحليم حافظ، محمد رضا، زينات صدقي، ومن تأليف مصطفى أمين، وحلمي حليم، وإخراج حلمي رفلة.



