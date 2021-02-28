شكرا لقرائتكم خبر عن يارا وتيم حسن ومحمد عبد الرحمن ينعون الفنان يوسف شعبان: ممثل عظيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى عدد من الفنانين والمشاهير، وفاة الفنان الكبير يوسف شعبان، عن عمر 90 عاما، ورحل عن عالمنا داخل مستشفى العجوزة متأثرًا بفيروس كورونا.

ومن جهته قال الفنان تيم حسن فى تغريدة عبر حسابه الرسمى على تويتر: "رحم الله الفنان الكبير يوسف شعبان تعازيّ لعائلته الكريمه وكل محبيه".



تيم حسن

فيما غردت الفنان اللبنانية يارا عبر تويتر: "خسارة فنان كبير وممثّل مصري عظيم من الزّمن الجميل واللي بحبّه كتير وبحب أفلامه، ربّنا يرحمو ويسكنه فسيح جنّاته وخالص العزاء لعيلته ولجمهوره".



يارا

وقال الفنان الشاب محمد عبد الرحمن عبر تويتر: "البقاء لله في وفاة الفنان الكبير يوسف شعبان، إنا لله وإنا إليه راجعون".



محمد عبد الرحمن

ومن جهتها قالت الفنانة نهال عنبر مسئول الملف الطبي بنقابة المهن التمثيلية فى تصريحاتها لـ"الخليج 365" إنها تتجه غدًا في العاشرة صباحًا لتخليص بعض الإجراءات لتشييع جثمان الراحل الفنان يوسف شعبان من مستشفى العجوزة وبعدها يتوجه جثمانه إلى مقابر أكتوبر لدفنه .

ورحل عن عالمنا الفنان القدير يوسف شعبان عن عمر 90 عامًا داخل مستشفى العجوزة متأثرًا بفيروس كورونا، ويعد يوسف شعبان من الممثلين الذين تركوا بصمة كبيرة فى كل عمل يقدمه لجمهوره وإتقانه للشخصية ببراعة .

وكان الفنان الكبير يوسف شعبان قد أصيب بفيروس كورونا الأسبوع الماضى، ودخل على إثرها أحد مستشفيات المهندسين، وبعدما تدهورت حالته الصحية، تم نقله للعناية المركزة بمستشفى العجوزة.