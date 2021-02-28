أكرم حسني وعمرو عرفة ينعيان يوسف شعبان: فنان مايتنسيش من ذاكرة السينما

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القاهرة - سامية سيد - نعى الفنان أكرم حسني، الفنان الكبير يوسف شعبان الذى توفى عن عمر 90 عاما داخل مستشفى العجوزة متأثرًا بفيروس كورونا، وعبر أكرم حسني عن حزنه على وفاة الراحل برسالة على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلاً: "إنا لله وإنا إليه راجعون، فقدنا النهاردة نجم كبير وفنان مايتنسيش من ذاكرة السينما والدراما المصرية، أعماله هتفضل عايشة معانا، رحم الله الأستاذ يوسف شعبان".



اكرم حسنى على تويتر

وحرص المخرج عمرو عرفة، على نعى الفنان الكبير يوسف شعبان بذكر موقف جمعهما، وغرد على حسابه بـ"تويتر"، قائلاً: "بيقولك معدن البشر بيبان في السفر.. وأنا سافرت معاه أبعد بلاد الله.. كوبا.. عرفت النُبل وأخلاق ولاد البلد.. كنا بنصور فيلم وللأسف لم يكتمل وتركته وترك العمل من أجلي.. وداعاً لرجل ندُر في هذا الزمان.. نسألكم الفاتحة".



عمرو عرفه على تويتر

وتوفى منذ قليل الفنان الكبير يوسف شعبان عن عمر 90 عاما داخل مستشفى العجوزة متأثرا بفيروس كورونا.

وكان الفنان الكبير يوسف شعبان قد أصيب بفيروس كورونا الأسبوع الماضى، ودخل على إثرها أحد مستشفيات المهندسين، وبعدما تدهورت حالته الصحية، تم نقله للعناية المركزة بمستشفى العجوزة.

يوسف شعبان ولد في حي شبرا بالقاهرة 16 يوليو 1931، درس في كلية الحقوق التابعة لجامعة عين شمس بعد رفض عائلته الشديد لانضمامه لكلية الفنون الجميلة، وخلال دراسته الجامعية تعرف على الفنان كرم مطاوع الذي نصحه بالانضمام إلى فريق التمثيل في الكلية، ومن بعدها سحب أوراقه من الكلية، وهو في السنة الثالثة؛ لكي يلتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية الذي تخرج فيه عام 1962.

من أبرز مشاركات يوسف شعبان السينمائية: "ميرامار، أم العروسة، للرجال فقط، معبودة الجماهير، مراتي مدير عام"، كما قدّم للتليفزيون العديد من المسلسلات المتميزة، منها: "الشهد والدموع، الوتد، الضوء الشارد، المال والبنون، رأفت الهجان" وغيرها.

آخر أعمال يوسف شعبان فيلم "الهرم الرابع" مع أحمد حاتم وتارا عماد وميرهان حسين ومحمود الجندي في عام 2016، وكان من المفترض أن يصور دوره في مسلسل "ملوك الجدعنة" مع مصطفى شعبان وعمرو سعد، المقرر عرضه في رمضان المقبل.