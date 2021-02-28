شكرا لقرائتكم خبر عن هنيدى وأمير كرارة ورامى رضوان ينعون الراحل يوسف شعبان: ربنا يرحمه ويغفر له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى عدد من الفنانين والمشاهير، الفنان الكبير يوسف شعبان، عن عمر 90 عامًا، ورحل عن عالمنا داخل مستشفى العجوزة متأثرًا بفيروس كورونا.

ومن جهته قال الفنان محمد هنيدى عبر حسابه بتويتر: "البقاء لله في الفنان الكبير يوسف شعبان .. ربنا يرحمه يارب ويغفرله".



محمد هنيدى

فيما نعاه الإعلامى رامى رضوان رحيل النجم الكبير، وغرد: "وداعًا النجم الكبير يوسف شعبان، إنا لله وإنا إليه راجعون، خالص التعازي لأسرته الكريمة وكل محبيه".



رامى رضوان

فيما قال الفنان أمير كرارة عبر حسابه بتويتر: "إنا لله وإنا إليه راجعون، الفنان القدير يوسف شعبان، فى ذمة الله".



أمير كرارة

وغردت الإعلامية وفاء الكيلانى عبر تويتر، وقالت: "الفنان الكبير يوسف شعبان في ذمة الله ربنا يرحمه ويغفر له خالص العزاء لعائلته الكريمة".



وفاء الكيلانى

وتوفى منذ قليل الفنان الكبير يوسف شعبان عن عمر 90 عاما داخل مستشفى العجوزة متأثرا بفيروس كورونا.

وكان الفنان الكبير يوسف شعبان قد أصيب بفيروس كورونا الأسبوع الماضى، ودخل على إثرها أحد مستشفيات المهندسين، وبعدما تدهورت حالته الصحية، تم نقله للعناية المركزة بمستشفى العجوزة