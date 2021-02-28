شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الغناء يتحدون كورونا..منير يطرب جمهوره ومحمد فؤاد يعود بعد غياب 10 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على الرغم من حالة الكساد التي يمر بها سوق الكاسيت وتراجع المنتجين، بسبب تخوفات فيروس كورونا إلا أن عددا من المطربين قرروا تحدى كل هذه العوائق، والعودة إلى الساحة الغنائية بكل قوة ليعلنوا عن أنفسهم مرة أخرى.

وفى مقدمة هؤلاء النجوم الذين تحدوا الصعاب الكينج محمد منير الذى عاد في بداية هذا العام بألبوم جديد، طرح منه بعض الأغاني التي أحدثت ثورة في عالم الموسيقى ويحتوى ألبوم محمد منير على أغنيات "باب الجمال"، من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع عمر إسماعيل، وقام بالتسجيل وهندسة الصوت والماستر أمير محروس، و"فينك يا حبيبي" من كلمات وألحان عبد العزيز زين العابدين وتوزيع أمير محروس و"أنا رايق" كلمات نور الدين محمد وألحان أحمد عمار وتوزيع أسامة الهندى و"ذوق" كلمات مجدى نجيب وألحان وجيه عزيز ومن توزيع رومان بونكا و"مسألة السن" من كلمات صلاح فايز وألحان هانى شنودة وتوزيع رومان بونكا.

وعاد النجم محمد ثروت بعد غياب طويل بأغنية "يا مستعجل فراقي"، والتي طرحها منذ أيام عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب، واستطاع أن يتصدر تريند يوتيوب بعد ساعات من طرحها، وهي من كلمات تامر حسين، وألحان وتوزيع محمد رحيم.

وشهدت الأسابيع الماضية أيضا، عودة النجم الكبير محمد فؤاد بعد تقديم آخر ألبوماته "بين إيديك" عام 2010، عاد ليقدم لجمهوره أغنية ضمن ألبوم جديد وهي أغنية "أحكيلك" من كلمات أسامة محرز، وألحان وليد سعد، توزيع خالد نبيل.

وقدم النجم هشام عباس خلال الأيام الماضية أحدث أغنياته، التى تحمل اسم "هتعمل إيه"، وهي من كلمات أمير طعيمة، وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع وسام عبد المنعم.