يوسف شعبان لم يكمل تصوير "ملوك الجدعنة".. وأشرف زكي يكشف مصيره

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين المصريين تشييع جثمان الفنان المصري يوسف شعبان، الإثنين، 10 صباحا من مستشفى العجوزة بمحافظة الجيزة.

وتحدث أشرف زكي عن الراحل لـ"الخليج 365" قائلا:" "يعد يوسف شعبان من عمالقة التمثيل في العالم العربي، وترك بصمات خالدة في المسرح والسينما والتليفزيون".



وتابع زكي قائلا: "كما إنه شغل منصب نقيب المهن التمثيلية خلال الفترة من 1997 إلى 2003، وقدم خلال هذه الفترة العديد من الخدمات للنقابة، وساهم في الارتقاء بمكانة وقدر الفنان المصري".

وعن مصير آخر أعماله الدرامية، والمقرر عرضه في رمضان المقبل قال: "كان يشارك في بطولة مسلسل (عش الدبابير) والذي تغير اسمه إلى (ملوك الجدعنة)، وقبل وفاته بأيام صور جزءا من دوره في لبنان، وأعتقد أن الشركة المنتجة بالتعاون مع المؤلفة والمخرج ستلجأ إلى علاج الأزمة، وعمل تعديل على الدور حتى لا يحدث خلل في العمل بسبب وفاة الفنان الكبير".

يذكر أن يوسف شعان رحل عن الحياة متأثرا بفيروس كورونا، الأحد، عن عمر 89 عاما، وقدم عبر مسيرته الفنية ما يقرب من 250 عملا، أبرزها "ميرامار، معبودة الجماهير، رأفت الهجان، ليالي الحلمية".