في آخر لقاء تلفزيوني.. يوسف شعبان يكشف تفاصيل دور أثار الرأي العام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رحل الفنان المصري يوسف شعبان عن الحياة، تاركاً خلفه ميراثاً كبيراً من الفن والإبداع، وفي آخر حواراته التليفزيونية مع الإعلامي عمرو الليثي، والذي عرض على قناة "الحياة" المصرية، كشف "شعبان" عن أدوار مهمة تأثر بها وتركت بصمة خالدة في مسيرته ا

وقال يوسف شعبان إنه دافع كثيراً عن شخصية "سرحان البحيري" في فيلم "ميرامار"، إذ رآه المنتج ممدوح الليثي شخصاً نصاباً، بينما يراه شعبان شخصية وطنية وضحية ظروف صعبة، وأشار إلى أن الدولة وقتها منعت عرض الفيلم بسبب جملة "طز في الاتحاد الاشتراكي"، وتم عرض الفيلم بعد حذفها.



وتطرق شعبان في حواره لشخصية الشاذ جنسياً التي جسدها في فيلم "حمام الملاطيلي"، مشيراً إلى أنه تردد قبل قبول الدور، لكن المخرج صلاح أبوسيف أقنعه بالشخصية بأن الممثل الضعيف لا يستطيع تقديم هذا الدور، لافتاً إلى أن هذه الشخصية أثارت الرأي العام ضده وقتها، وحصل بسببه على 7 جوائز كبيرة.

يذكر أن يوسف شعبان رحل عن الحياة عن عمر ناهز الـ90 عاماً، متأثراً بفيروس كورونا، وكان آخر أعماله على شاشة السينما فيلم "الهرم الرابع" بطولة أحمد حاتم وتارا عماد.



