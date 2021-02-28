"الرئة تعبانة والضغط واطي".. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة يوسف شعبان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

كشفت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية ورئيس اللجنة الصحية بالنقابة، تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة النجم الكبير يوسف شعبان، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقالت عنبر، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، مساء اليوم الجمعة: "تعلمون جميعا بإصابته بكورونا منذ نحو أسبوع، وقضى في مستشفى العاصمة 3 أيام، وطاقم المستشفى فعلوا له اللازم وكانت حالته سيئة للغاية حينما دخل المستشفى".

أضافت: "عقب ذلك تم نقله إلى مستشفى العجوزة، وتم نقله ليكون في مستشفى تابع لوزارة الصحة، وحينما نُقل كان واعيا وحالته جيدة.. ضغطه بس كان واطي والرئة تعبانة وعشان كده حطوله ماسك أكسجين، ثم ماسك سيباب أقوى شوية".

تابعت: "كنت متابعة حالته مع الأطباء ساعة بساعة، وهما كانوا متعاونين جدا، وكان على راحته تماما، هو كان متضايق من ماسك السيباب جدا، وكان واعي جدا لغاية ما لقيتهم من 3 أيام بيقولولي إنه تم وضعه على جهاز تنفس صناعي".

استكملت: "في الأول جهاز التنفس كان لمساعدته فقط ورئته كانت تمام، تاني يوم قالولي الدنيا ضعفت شوية وبقى أسوأ، 3 يوم اللي هو امبارح قالولي الأجهزة هي اللي شغالة بس تقريبا، أنا محبتش أعلن ده بصراحة لأن كان عندي أمل تبقى حالة مؤقتة ويرجع، كان نفسي يبقى كويس".

واصلت: "ليلة الوفاة سألت عليه قالوا على نفس الحالة، والنهاردة الصبح قالولي نفس الكلام، الساعة 4 تقريبا كلموني قالولي البقاء لله".

اختتمت: "الأمر منتهي تقريبا من امبارح وفقا لكلام الدكاترة، هو هيخرج من العجوزة بكره 10 الصبح، ومنها إلى مدافن الأسرة في أكتوبر، حيث يواري جثمانه الثرى".

ورحل عن عالمنا، اليوم الأحد، الفنان الكبير يوسف شعبان، الذي مرّ مؤخرا بمرحلة صحية صعبة للغاية بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد ونقله إثر ذلك لمستشفى العجوزة ودخوله العناية المركزة ووضعه على جهاز التنفس الصناعي.

يوسف شعبان ولد في حي شبرا بالقاهرة 16 يوليو 1931، درس في كلية الحقوق التابعة لجامعة عين شمس بعد رفض عائلته الشديد لانضمامه لكلية الفنون الجميلة، وخلال دراسته الجامعية تعرف على الفنان كرم مطاوع الذي نصحه بالانضمام إلى فريق التمثيل في الكلية، ومن بعدها سحب أوراقه من الكلية وهو في السنة الثالثة لكي يلتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية الذي تخرج منه في عام 1962.

من أبرز مشاركاته السينمائية: "ميرامار، أم العروسة، للرجال فقط، معبودة الجماهير، مراتي مدير عام"، كما قدّم للتليفزيون العديد من المسلسلات المتميزة، منها: "الشهد والدموع، الوتد، الضوء الشارد، المال والبنون" وغيرها.

آخر أعمال يوسف شعبان فيلم "الهرم الرابع" مع أحمد حاتم وتارا عماد وميرهان حسين ومحمود الجندي في عام 2016.