"نجم الدراما وأهم رموز الفن العربي".. النجوم ينعون يوسف شعبان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعى عدد من نجوم الفن، الفنان الكبير يوسف شعبان، الذي رحل عن عالمنا اليوم 28 فبراير، متأثرا بكورونا، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي:

في هذا التقرير نعرض لكم أبرز هؤلاء النجوم:

منة فضالي

نشرت الفنانة منة فضالي صورًا للراحل يوسف شعبان، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، علقت :" إن لله وإن إليه راجعون، في ذمة الله العملاق نجم الدراما والسينما العظيم الأستاذ يوسف شعبان ستظل في قلوبنا دائما".

رامي رضوان

كما نشر الإعلامي رامي رضوان صورًا للراحل يوسف شعبان، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، علق :"وداعا النجم الكبير يوسف شعبان، إنا لله وإنا إليه راجعون، خالص التعازي لأسرته الكريمة وكل محبيه".

وداعا النجم الكبير يوسف شعبان ❤

انا لله وانا إليه راجعون

خالص التعازي لأسرته الكريمة وكل محبيه pic.twitter.com/XZ59SAbbUJ

— Ramy Radwan (@RamyRadwan)

وداعا النجم الكبير يوسف شعبان ❤

انا لله وانا إليه راجعون

خالص التعازي لأسرته الكريمة وكل محبيه pic.twitter.com/XZ59SAbbUJ — Ramy Radwan (@RamyRadwan) February 28, 2021

يارا

كتبت المطربة اللبنانية يارا تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، :" خسارة فنان كبير وممثّل مصري عظيم من الزّمن الجميل واللي بحبّه كتير وبحب أفلامه، ربّنا يرحمه ويسكنه فسيح جنّاته وخالص العزاء لعيلته ولجمهوره".

تيم حسن

نشر الفنان تيم حسن صورة ليوسف شعبان، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، :"رحم الله الفنان الكبير يوسف شعبان، تعازي لعائلته الكريمة وكل محبيه".

أحمد فهمي

نشر الفنان أحمد فهمي صورة للراحل يوسف شعبان، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، علق:"إنا لله وإنا إليه راجعون، خالص التعازي في وفاة الفنان الكبير يوسف شعبان".

نادية الجندي

نشرت الفنانة نادية الجندي صورة الراحل، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، علقت :"توفى منذ قليل الفنان الكبير يوسف شعبان، واحد من أهم رموز الفن العربي، خالص التعازي لأسرته وأبنائه ولكل محبيه، ربنا يرحمه يارب، البقاء لله".

سيمون

كتبت الفنانة سيمون تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، :"البقية في حياتكم، الفنان يوسف شعبان، الله يرحمه".

إدوارد

كما نشر الفنان إدوارد صورة ليوسف شعبان، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، علق :"وداعا الفنان القدير يوسف شعبان، ربنا يرحمك ويصبر أهلك وجمهورك على فراقك، خالص التعازي".

محمد أنور

كتب الفنان محمد أنور، عبر حسابه بموقع "تويتر"، :"إنا لله وإنا إليه راجعون، رحم الله الفنان الكبير يوسف شعبان، وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

محمد فؤاد

نشر الفنان محمد فؤاد صورة يوسف شعبان، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، علق :" إنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون، خالص التعازي في وفاة الأستاذ الكبير صاحب القيمة الفنية والإنسانية العزيزة علي قلوبنا، الأستاذ الغالي/ يوسف شعبان، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته".

نبيلة عبيد

نشرت الفنانة نبيلة عبيد صورة الراحل، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، علقت :"كلما غاب واحد من هؤلاء المبدعين نقص منسوب الجمال في حياتنا، يوسف شعبان وداعا يا من كنت أخا وزميلا وصديقا، خالص العزاء لمحبيه وأسرته الكرام".