يوسف شعبان.. قصة زواج ابن شبرا من أميرة بالعائلة المالكة وتسمية ابنته بـ"سيناء"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

رحل عن عالمنا عصر اليوم الأحد، الفنان الكبير يوسف شعبان، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وفي حياة يوسف شعبان، أكثر من زوجة، وأولى زيجاته كانت من الفنانة ليلى طاهر بعدما تعارفا أثناء تصوير مسلسل "الحب الكبير" عام 1963، واستمر زواجهما أربع سنوات فقط ثم انفصلا.

وبعدها تزوج من نادية إسماعيل شيرين ابنة الأميرة فوزية بنت فؤاد الأول شقيقة الملك فاروق، وأنجب منها ابنته الكبرى "سيناء".

وحكى شعبان قصة زواجه من "الأميرة نادية" خلال حوار له مع الإعلامية رولا خرسا في أبريل 2014؛ قائلا: "تزوجنا بالصدفة، في بداية تعارفنا مكنتش أعرف دي مين، كل اللي كنت أعرفه إني اتعرفت على بنت كويسة ودماغها كويسة وبتدرس في الجامعة الأمريكية".

أضاف: "عرفتها في حفلة بالجامعة، وعجبتني وعرضت عليها الجواز، وقتها كنت صغير لسه، وقالتلي أفكر، وعشان كنت مغرور قلت مين دي اللي تفكر يعني تتجوزني، وطبعا لما عرفت أنها بنت مين حمدت ربنا إني مأقدمتش بجدية على الموضوع لأني مليش دعوة بالناس دي خالص، هي متربية في قصور وأنا متربي في شوارع وحواري شبرا، قلت الحمد لله عشان الفروق الشاسعة، وسبحان الله ربنا أراد بعدها واتجوزنا".

وعن سبب تسمية ابنتهما "سيناء" قال: "فكرت في الاسم لأنهم وقتها كانوا بيهاجموا العائلة المالكة ويقولوا إنهم مش مصريين وألبان من سلالة محمد علي، أنا حسيت أنهم أولىّ يكونوا حكام مصر، مين عمل اللي عمله محمد علي في تاريخ مصر! فسميتها اسم أقدم من اللي كانوا بيهاجموا العائلة المالكة.. سيناء.. اسم أقدم منهم".

يوسف شعبان متزوج حاليا من إيمان خالد الشريعان، وهي سيدة كويتية وأنجب منها ابنته "زينب" وابنه "مراد" المقيمين حاليا بدولة الكويت.

ولد النجم الكبير في حي شبرا بالقاهرة 16 يوليو 1931، درس في كلية الحقوق التابعة لجامعة عين شمس بعد رفض عائلته الشديد لانضمامه لكلية الفنون الجميلة، وخلال دراسته الجامعية تعرف على الفنان كرم مطاوع الذي نصحه بالانضمام إلى فريق التمثيل في الكلية، ومن بعدها سحب أوراقه من الكلية وهو في السنة الثالثة لكي يلتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية الذي تخرج منه في عام 1962.

ومن أبرز مشاركات الفنان الكبير السينمائية: "ميرامار، أم العروسة، للرجال فقط، معبودة الجماهير، مراتي مدير عام"، كما قدّم للتليفزيون العديد من المسلسلات المتميزة، منها: "الشهد والدموع، الوتد، الضوء الشارد، المال والبنون" وغيرها.

آخر أعمال يوسف شعبان فيلم "الهرم الرابع" مع أحمد حاتم وتارا عماد وميرهان حسين ومحمود الجندي في عام 2016.