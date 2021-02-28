رانيا يوسف تنعى يوسف شعبان بهذه الكلمات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعت الفنانة رانيا يوسف، الفنان الكبير يوسف شعبان، الذي رحل عن عالمنا اليوم متأثرًا بكورونا.

ونشرت رانيا يوسف صورة الراحل يوسف شعبان، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، علقت :"وادعا الفنان القدير يوسف شعبان، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وكان أعلن نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي وفاة الفنان الكبير يوسف شعبان، اليوم 28 فبراير الجاري.

نشر "زكي" صورة للراحل يوسف شعبان، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "وداع أستاذي وصديقي وحبيبي".

أصيب الفنان يوسف شعبان بفيروس كورونا يوم 23 فبراير الجاري وتم نقله مستشفى العجوزة.

آخر أعمال يوسف شعبان فيلم "الهرم الرابع" مع أحمد حاتم وتارا عماد وميرهان حسين ومحمود الجندي في عام 2016