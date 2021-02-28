استخراج “سيخ حديد” من جمجمة طفل طوله 40 سم

كتبت أسماء لمنور في الأحد 28 فبراير 2021 06:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

تمكن فريق طبي بمستشفى بني سويف التخصصي، جنوب مصر، من إنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر 4 سنوات؛ بعد أن اخترق سيخ حديد جمجمته بمسافة 40 سم، وتسبب له في نزيف حاد.

وقالت مديرية الصحة ببني سويف في بيان، اليوم الأحد، إن ”قسم الطوارئ بالمستشفى استقبل طفلا في حالة إعياء شديد؛ بعد اختراق جسم غريب (سيخ حديد) جمجمته بطول 40 سم، من ناحية العين اليسرى“.

وأضاف البيان، أن ”الفريق الطبي المتخصص المتواجد بالمستشفى، قام بالكشف الطبي على الطفل وعمل الأشعة والفحوصات اللازمة، وعلى الفور تم إجراء عملية جراحية دقيقة، حيث استخرج السيخ في وقت قياسي للغاية“.

وتابع: ”تمت إعادة عمل الأشعة للتأكد من خروج الجسم الغريب كاملا، وتم إخراج الطفل من المستشفى للمتابعة واستكمال العلاج بالعيادات الخارجية بالمستشفى“.