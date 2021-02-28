وفاة الفنان المصري يوسف شعبان بعد صراع مع المرض

محمد الفلاح - الأحد 28 فبراير 2021

توفى منذ قليل الفنان المصري يوسف شعبان، بعد صراع مع المرض بعد إصابته بكورونا، وأصدرت نقابة المهن التمثيلية بيانا منذ قليل لإعلان خبر الوفاة، ومن المقرر أن تعلن النقابة تفاصيل الجنازة والدفن بعد قليل.



وكان يوسف شعبان يصور مسلسل "عش الدبابير"، المقرر عرضه في السباق الرمضاني 2021، في دولة لبنان، وعاد إلى مصر بعد أن اشتد عليه المرض، واكتشف إصابته بكورونا.

يذكر أن أخر ظهور فني للفنان يوسف شعبان كان قبل 5 أعوام، خلال فيلم "المشخصاتي 2" سنة 2016، حيث أعاد تجسيد شخصيته الشهيرة "محسن ممتاز" التي قدمها في مسلسل "رأفت الهجان"، والفيلم من تأليف تامر عبد المنعم ومحمد أبو سيف، إخراج محمد أبوسيف، وشاركه البطولة تامر عبد المنعم، إيمي سالم، بدرية طلبة، إنتصار، أحمد عبد الوارث، إنتصار، عبد الله مشرف، ليلى عزب العرب ومنير مكرم.