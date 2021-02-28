كيت وينسلت تسخر من وزنها الزائد!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: سخرت النجمة الشهيرة كيت وينسلت، من زيادة وزنها أثناء فترة الإغلاق الخاصة بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أنها أصبحت ضخمة وتشبه (المرتبة الممتلئة).

جاء ذلك خلال ظهور كيت (45 عاماً) إلى جانب النجوم ستانلي توتشي، أورلاندو بلوم، كينغسلي بين أدير، آيسلنغ بيا وإيلي غولدينغ في برنامج (جراهام نورتون شو).

وقالت كيت إنها اكتسبت المزيد من الوزن، بسبب تناول العجين المخمر، وتابعت: «كنت في إحدى الأيام، أجيب على بعض الأسئلة عبر البريد الإلكتروني، وبدلاً من كتابة (ممثلة أفلام) تم التصحيح تلقائياً إلى (مرتبة كاملة)، هذا بالضبط ما أشعر به وسوف أصف نفسي كذلك من الآن فصاعداً».

على الجانب الأخر، قالت كيت إنها شعرت بالقلق من زيادة شعبية فيلمها Contagion الذي صُدر عام 2011 خلال الفترة الأولى من ظهور فيروس كورونا العام الماضي.

وتدور قصة الفيلم حول فيروس غامض نشأ في هونغ كونغ، قبل أن يلتقط المسافرون إلى أميركا العدوى ويصيب السكان الآخرين، وسرعان ما جذب الفيلم الانتباه من جديد وكان في المراكز العشرة الأولى على (نتفليكس).

تأتي مقابلة كيت بعد أن اعترفت منذ أيام أنها فقدت الثقة في نفسها، بداية مسيرتها بسبب زيادة وزنها والسخرية التي تلقتها حيال ذلك الأمر.