دينا الشربيني تقتحم دراما المنصات الإلكترونية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: كشفت الفنانة المصرية دينا الشربيني عن استعدادها لتصوير مسلسل جديد مكون من 8 حلقات، سيعرض على منصة (شاهد) الإلكترونية، بعد رمضان المقبل، مؤكدة أنها تجربة جديدة تخوضها لأول مرة.

وعن مسلسلها الرمضاني الجديد (قصر النيل)، قالت دينا في تصريحات تلفزيونية، إنها ستجسد شخصية فتاة اسمها (كاميليا)، مؤكدة أنها هي من اختارت اسم شخصيتها لأنها تعشقه في الحقيقة، مبينة أن جميع الأسماء التي ظهرت بها في مسلسلاتها لها علاقة وثيقة معها.

وأضافت دينا أن صديقتها الفنانة ريهام عبد الغفور ستجسد في المسلسل دور (عايدة)، وستكون مفاجأة بمعنى الكلمة للجمهور، قائلة: «ريهام بجد عاملة دور يجنن وجميل جداً، هتشوفوها بشكل مختلف خالص وبجد هتكون مفاجأة وأنا بحييها على دورها في ربع قيراط ضمن مسلسل ليه لأ».

وكانت دينا، أزاحت الستار في وقت سابق عن تفاصيل مسلسلها الرمضاني، موضحة أن المسلسل تدور أحداثه في حقبة زمنية قديمة (الستينيات)، وأنها تحب أجواء الماضي وكانت تتمنى أن تعيش في ذلك الزمن.

ورفضت دينا الرد على ما يشاع بأن العمل سيكون به جريمة قتل، وأكدت دينا أنها ستتزوج من الفنان المصري صبري فواز ضمن أحداث العمل، وسيكون الفنان المصري عمر السعيد شقيقاً لها، غير أنها رفضت أيضاً التعاطي مع ما يشاع بأن هناك صراعاً على الميراث سيدور ضمن أحداث المسلسل.

الجدير بالذكر أن دينا الشربيني ظهرت في دراما رمضان الماضي كبطلة لمسلسل (لعبة النسيان) وشاركها العمل أحمد داوود، إنجي المقدم، وجسدت دينا في المسلسل دور زوجة خائنة يُقتل زوجها وعشيقها وتفقد الذاكرة، وتحاول جاهدة معرفة تفاصيل ما حدث معها.