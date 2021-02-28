هل تعود كيندال جينر إلى حبيبها الفلسطيني؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: ظهرت العارضة الأميركية كيندال جينر، برفقة حبيبها السابق عارض الأزياء الأميركي من أصول فلسطينية فيصل خضرة المعروف بإسم (فاي)، بعد أيام من تأكيد علاقتها بلاعب كرة السلة ديفين بوكر، في نزهة في لوس أنجلوس.

وظهرت كيندال البالغة (25 عاماً) بسروال جينز وقميص أسود ومن تحته توب أبيض، وحملت في يدها كوب، ويسير بجانبها فيصل.

ويعرف فيصل خضرة في هوليوود باسم (فاي خضرة) وهو مغني صاعد مولود في السعودية وتربى في الإمارات وانتقل للعيش أميركا ويعمل عارض أزياء.

ومع ذلك، ترتبط كيندال حالياً باللاعب بوكر الذي أكدت علاقته معها رسمياً في يوم الحب بعد أشهر من الشائعات.

وكانت كيندال قد ارتبطت سابقاً بلاعب كرة السلة بن سيمونز عام 2018، وانفصلا في نهاية عام 2019، كما ارتبطت بعدها باللاعب بليك جريفين.

وتحاول كيندال دائماً إبعاد علاقتها الرومانسية عن الأضواء، وتخفيها عن أعين الجمهور.