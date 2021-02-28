نجوى كرم تحصل على الإقامة الذهبية بالإمارات.. “صارت الفرحة اثنين”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: أعلنت النجمة اللبنانية نجوى كرم عن حصولها على الإقامة الذهبية بدولة الإمارات، معبرةً عن سعادته البالغة بهذا القرار الذي منحه لها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي.

وجاء حصول نجوى كرم على الإقامة الذهبية، بالتزامن مع الإحتفالات بعيد ميلادها المستمرة منذ يوم 26 فبراير، لتنضم لقائمة الفنانين العرب الذين حصلوا على الإقامة.

وفي أوّل تعليق لها على حصولها على الإقامة الذهبية بدولة الإمارات، نشرت نجوى صورًا من المناسبة عبر صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي وعلّقت قائلةً: “تشرّفت اليوم بإستلام “الإقامة الذهبية” من دولة الإمارات الشقيقة الله يعزّ قيادتها وشعبها وساقبت إنّو عيد ميلادي وصارت الفرحة اثنين..”.

نفيد بالذكر، أن نجوى كرم احتفلت بعيد ميلادها الذي يصادف يوم 26 شباط، وسط المعجبين عبر صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعي.

وتلقت نجوى عشرات التغريدات والمعايدات التي أعادت مشاركتها في حسابها الرسمي على “تويتر”، كما انتقى معجبوها طرقًا مختلفة للتعبير، فمنهم من أهداها أغنية في فيديو يجمع أبرز محطات لقائها بهم، وغيرهم من أرسل لها باقات ورود وصور وتحف وقطع شوكولا، فشكرت الجمهور على محبتهم الكبيرة.

وكانت نجوى كرم قد طرحت مؤخرًا أغنية خاصة بعنوان “زايد مجدها”، كهدية عربون محبة ووفاء من لبنان إلى دولة الإمارات العربية. وأبدى وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد آل نهيان، إعجابه بالأغنية، ونشرها عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر، مرفقة برايتي علم لبنان والإمارات.

كما أصدرت نجوى كرم في الفترة الماضية أغنية “معذور قلبي” من كلمات عامر لاوند والحان وتوزيع علي حسون، أمّا الكليب فحمل توقيع المخرج وليد ناصيف.