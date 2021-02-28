بعد إصابته بكورونا.. شقيقة أحمد مكي تردّ على الشامتين في مرضه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: حرصت الفنانة المصرية إيناس مكي، على كشف الحالة الصحية لشقيقها الفنان المصري أحمد مكي، بعدما أصيب بفيروس كورونا منذ أيام.

وقالت، خلال مداخلة مع مواطنها الإعلامي سيد علي ببرنامج حضرة المواطن، المذاع على فضائية الحدث اليوم، إن نتيجة فحص كورونا جاءت إيجابية منذ نحو 7 أيام، وأكدت عأنه خضع للعزل المنزلي على الفور، ولبروتوكول العلاج الذى أقرته منظمة الصحة العالمية.

وأضافت مكي أنّ شقيقها حالته تتحسن بفضل الله ثم دعوات الجمهور الحقيقي المحترم المحب له، واستنكرت كل الشماتة التي تعرض لها من قبل الإخوان عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت أنّ هذه الفئة من الناس، بمجرد علمهم أن مكي يجسد دوراً مهماً خلال مسلسل الاختيار 2 عن أحداث فض اعتصام رابعة، وانهالوا عليه بالهجوم والشماتة.

وختمت حديثها بأن العمل وطني ويسرد الحقيقة كما هي، وأن على أي فنان الترفع عن الرد على هذه اللجان الإلكترونية كما يفعل شقيقها، مؤكدة عودته لجمهوره قريباً.

وكانت إيناس مكي قد طالبت جمهور شقيقها من خلال رسالة سابقة عبر “النهار” بالدعاء له بالشفاء العاجل، قائلة: الحمد لله على كل شيء، بالفعل جاءت نتيجة التحليل إيجابي كورونا، وأتمنى منكم ومن كل جمهوره الدعاء له بالشفاء العاجل له اللهم آمين”.

وكان أحمد مكي، يستكمل تصوير مشاهده فى مسلسل “الاختيار 2″، الذي يخوض به السباق الرمضاني المقبل 2021، من بطولته هو والنجم كريم عبد العزيز، ولكن بعد إصابته من المقرر أن يتم تأجيل تصوير مشاهده لحين تماثله الشفاء.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي فوجئوا من قبل، بتسريب صورة لأحمد مكي وذلك عبر موقع “فايسبوك”، من كواليس مسلسل “الاختيار 2”.

وظهر مكّي خلال الصورة وهو يرتدي زيّ ضابط شرطة ومعه أسلحة، حيث ترددت أنباء عن تجسيده شخصية ضابط ينضم لتنظيمات إرهابية ويلاحقه الفنان كريم عبدالعزيز.

وطرحت الصورة تساؤلات حول طبيعة الدور والشخصية التي سيظهر من خلالها مكي، حيث سيكون محور الحلقات مع كريم عبدالعزيز.

يتناول مسلسل “الاختيار 2” قصة أحد شهداء الشرطة المصرية ممن ضحوا بحياتهم من أجل أمن واستقرار بلادهم، ويأتي ذلك بعد نجاح الجزء الأول منه في السباق الرمضاني الماضي، والذي قدم قصة الشهيد العقيد أركان حرب أحمد المنسي، الذي توفي في هجمة إرهابية بسيناء وجسد شخصيته الفنان أمير كرارة.

ومن المُقرر أن يشارك في بطولة العمل كل من إياد نصار، وإنجي المقدم، وأسماء أبو اليزيد، ومحمد علاء، وإسلام جمال، وأحمد شاكر عبد اللطيف، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم أشرف عبدالباقي.