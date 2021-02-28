فيلم “توم آند جيري” الجديد يتصدر البحث عالمياً منذ طرحه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: تتصدر فيلم “توم آند جيري” الجديد قائمة الأكثر تداولاً على محرك البحث “غوغل” عالمياً مع بدء عرضه في دور السينما يوم الجمعة الماضي.

وتم إنتاج الفيلم بواسطة مجموعة “وارنر براذر أنيميشن” وإستنادا على شخصيات ومسلسل الرسوم المتحركة الشهير الذي يحمل نفس الاسم والفيلم من إخراج تيم ستوري وتأليف كريغ رايت ، كاتي سيلبرمان ، أبريل بروسر و كيفن كوستيلو، وسوف يضم أيضًا كلوي غرايس موريتز ، و مايكل بينيا و كين جيونغو، روب ديلاني.

وكان من المقرر أن يتم إصدار “توم وجيري” في 23 كانون الأول (ديسمبر) 2020 لكنه تأخر بسبب جائحو كورونا، ويمثل الفيلم الثاني الذي تم إصداره بطريقة مسرحية والذي يضم شخصيات توم وجيري منذ إصدار “توم وجيري والصغيرة روبين” في عام 1992.

وأعلنت الشركة المتتجة للفيلم انه سيكون متاحا بأربع لغات وسيعرض يوم 5 اذار (مارس) في جميع السينمات حول العالم.