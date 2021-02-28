بعد “بودي جارد”.. كوميديان سعودي يتحدى عادل إمام

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: تحدى الفنان الكوميدي السعودي عبد المجيد الرهيدي الفنان المصري الكبير عادل إمام، للمشاركة في أحد أعماله إذ قدر على إضحاكه.

وقال الرهيدي في تصريحات لبرنامج “ET بالعربي”: “أنا قدرت أقنعه بضحكتني ما هقدر أقنعه بكلامي؟”، مخاطبا محاوره بالقول “قابلني بيه بس”.

وكشف الكوميديان السعودي عن واقعة سابقة جمعته بـ”الزعيم” قبل نحو 20 عاماً، موضحاً أنه كان من بين الحضور خلال أحد عروض مسرحية “بودي جارد”، حيث استطاع إقناع إمام في حينها لأنه كان يضحك بصوت عال جداً على “إيفهاته”.

وأضاف أن إمام توجه إليه من فوق المسرح بعد نهاية العرض مداعبا: “يلا يا تخين انت (مقلدا طريقة عادل إمام)”.

الجدير ذكره أن أحداث المسرحية تدور حول السجين أدهم الذي يعقد صفقة داخل السجن مع رجل الأعمال سعد المتهم بسرقة 700 مليون جنيه، يعمل بموجبها حارساً شخصياً لزوجة سعد، تلك التي تقع في حب أدهم. وبعد فترة يكتشف سعد خيانة زوجته فيحاول تلفيق تهمة لأدهم والهروب بما سرقه من مال.