حفل جولدن جلوب 2021 يرفع شعار "لا للسياسة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أسفرت فترة رئاسة دونالد ترامب للولايات المتحدة الأمريكية، عن حفلات جوائز يغلب عليها الطابع السياسي، اعتراضَا من بعض الفنانين على إدارته

وأعلن مقدمو حفل جوائز جولدن جلوب 2021، تينا فاي وإيمي بولر، أن حفل هذا العام سيكون مختلفًا تحت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

ووفقًا لموقع "ذا نيوز إنترناشونال" الأمريكي، سيخلو الحفل تمامًا من الطابع السياسي، وتعقيدات السياسة.





وذكرت الممثلة الكوميدية تينا فاي، أن الهدف من الحفل هو تقديم جرعة ترفيهية للمشاهدين في منازلهم.

وأضافت: "نرغب في تقديم بعض المتعة وتخفيف توتر المشاهدين، لذلك توقعوا ألا يتضمن الحفل كثيرًا من السياسة؛ فالحفل لن يكون معرضًا للنكات السياسية".

وعلقت الممثلة ومقدمة الحفل على قرار إذاعة الحفل افتراضيًا وإلغاء حدث السجادة الحمراء، التزامًا بإجراءات الوقاية من جائحة كورونا بقولها: "كثير من الأمور اختلفت عن آخر مرة قدمت فيها الحفل منذ 5 أعوام".