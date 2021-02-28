وفاة الفنان يوسف شعبان متأثرا بكورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفي، الأحد، الفنان المصري الكبير يوسف شعبان عن عمر يناهز 90 عاماً في مستشفى العجوزة، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا.

وكان شعبان قد أصيب بفيروس كورونا الأسبوع الماضي، ودخل على إثرها أحد مستشفيات المهندسين، وبعدما تدهورت حالته الصحية، تم نقله للعناية المركزة بمستشفى العجوزة، وفقاً لصحف محلية مصرية.



وُلد يوسف شعبان في 16 يوليو/تموز1931، وبدأت مسيرته المهنية من خلال المشاركة في فيلم "في بيتنا رجل" أمام العالمي عمر الشريف.

ويضم سجله الفني عددا كبيرا من الأعمال الرائعة، منها: "معبودة الجماهير، الضوء الشارد، ميرامار، ليالي الحلمية، الشهد والدموع"، كما أنه شغل منصب نقيب الممثلين في مصر في الفترة ما بين 1997-2003.