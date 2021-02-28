ليلى علوي تترأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية في البحرين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت إدارة مهرجان البحرين السينمائي، تشكيل لجان تحكيم مسابقة المهرجان والتي تشمل 5 فئات من الأفلام.

وتشمل مسابقة المهرجان 5 فئات من الأفلام هي الروائية القصيرة والطلبة والوثائقية والتحريك إضافة إلى مسابقة مركز تفوق.



ووفقا لإدارة المهرجان فإن لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية تترأسها النجمة المصرية ليلى علوي التي تتمتع بخبرات واسعة في المجال السينمائي، إلى جانب رئاستها وعضويتها للعديد من لجان التحكيم في مهرجانات دولية خليجية وعربية، وتضم اللجنة في عضويتها كل من الفنان السعودي إبراهيم الحساوي والناقد البحريني أمين صالح.

وأشارت إدارة المهرجان إلى أن لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الوثائقية سيرأسها مخرجة الأفلام الوثائقية الإماراتية نجوم الغانم، وتضم في عضويتها الناقد السينمائي البحريني حسن حداد والأستاذ في جامعة البحرين محمد السيد.

أما بالنسبة للجنة أفلام التحريك فسيرأسها المصمم البحريني خالد المحرقي وتضم في عضويتها الأستاذة في جامعة البحرين الدكتورة سما الهاشمي ومصمم الجرافيك البحريني محمد الصقر.

وسيرأس لجنة تحكيم مسابقة الطلبة المخرج البحريني صالح ناس وعضوية كل من الفنانة البحرينية شذى سبت والفنانة السعودية إلهام علي على أن يرأس لجنة تحكيم أفلام مسابقة مركز تفوق الفنان والمخرج البحريني جمعان الرويعي، وتضم في عضويتها عضو مركز تفوق فاطمة ربيعة والناقدة اللبنانية هدى إبراهيم.

وفي شأن متصل، أكدت إدارة المهرجان أن المشاركة في مسابقات المهرجان ستظل مفتوحة حتى تاريخ 15 مارس المقبل الموعد النهائي قبل إغلاق باب المشاركة.



