محمد ممدوح يتذكر الفنان محمود عبدالعزيز: كان مرعبا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نشر الفنان المصري محمد ممدوح عبر حسابه الشخصي على تطبيق "أنستقرام" صورة من كواليس تصوير فيلم "إبراهيم الأبيض".

ويظهر في الصورة الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، وأمامه مائدة طعام، ويقف محمد ممدوح بجواره.

وعلق ممدوح على الصورة قائلا: "عن المشهد ده وعن نظرة الساحر محمود عبدالعزيز.. الراجل ده كنا بنخاف منه في اللوكيشن من قوة تركيزه.. كان مرعب.. الله يرحمك يا ساحر".



يذكر أن فيلم "إبراهيم الأبيض" إنتاج عام 2009، وشارك في بطولته نجوم من العيار الثقيل بجوار الساحر محمود عبدالعزيز؛ أبرزهم أحمد السقا، محمود عبدالعزيز، هند صبري، عمرو واكد، باسم سمرة، والعمل من تأليف عباس أبوالحسن، وإخراج مروان حامد.





على صعيد آخر، يشارك محمد ممدوح في رمضان 2021 بمسلسل "خلي بالك من زيزي" مع أمينة خليل وعلي قاسم وصفاء الطوخي وسلوى محمد علي ونهى عابدين، والمسلسل من إخراج كريم الشناوي، وسيناريو وحوار منى الشيمي ومجدي أمين.