شكرا لقرائتكم خبر عن نهال عنبر: تشييع جثمان يوسف شعبان ودفنه بمقابر الأسرة بأكتوبر.. غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة نهال عنبر مسئول الملف الطبي بنقابة المهن التمثيلية فى تصريحاتها لـ"الخليج 365" إنها تتجه غدًا في العاشرة صباحًا لتخليص بعض الإجراءات لتشييع جثمان الراحل الفنان يوسف شعبان من مستشفى العجوزة وبعدها يتوجه جثمانه إلى مقابر أكتوبر لدفنه .

ورحل عن عالمنا الفنان القدير يوسف شعبان عن عمر 90 عامًا داخل مستشفى العجوزة متأثرًا بفيروس كورونا، ويعد يوسف شعبان من الممثلين الذين تركوا بصمة كبيرة فى كل عمل يقدمه لجمهوره وإتقانه للشخصية ببراعة .