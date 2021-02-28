شكرا لقرائتكم خبر عن أميتاب باتشان يقلق متابعيه بشأن حالته الصحية بسطر على مدونته الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة من القلق تسبب بها نجم بوليود الشهير أميتاب باتشان لمتابعيه، بسبب رسالة بسطر واحد حول وضعه الصحة، وكتب: "وضع صحي... عملية جراحية لا أستطيع الكتابة".

ووفقا لصحيفة "business today" الهندية، تدهورت الحالة الصحية لأسطورة بوليوود أميتاب باتشان وسيخضع لعملية جراحية، ومع ذلك لم يتم الإعلان عن موعدها.



أميتاب باتشان

وسابقا، أعلن النجم العالمى أميتاب باتشان عن عودته من جديد للسينما من خلال أحدث أفلامه الذى يتعاون فيه مع المخرج ناجراج بوباتراو، حيث نشر صورة البوستر الرسمى للفيلم عبر حسابه على موقع إنستجرام، وكتب: "كوفيد أصابنا بالعديد من النكسات، لكن حان وقت العودة الآن، عودة إلى السينما من جديد سيصدر فى 18 يونيو 2021".

وكانت بدأت الهند السماح بنسبة إشغال 100% في دور السينما، وأكدت وزارة الإعلام والإذاعة الهندية أن ترتيب الجلوس داخل قاعة المحاضرات في دور السينما / المسارح / سيسمح بسعة جلوس تصل إلى 100 %، وتظل تدابير الوقاية المختلفة من كورونا إلزامية لكل من موظفي السينما وروادها، بما في ذلك أوقات العرض والحجوزات المتقطعة، والتباعد الاجتماعي الإلزامي، واستخدام أقنعة الوجه ومعقمات اليدين، كما فرضت الحكومة مبادئ توجيهية مفصلة لتهوية الهواء داخل دور السينما.

ويتبع تخفيف القيود المفروضة على السينما تحسنًا واسعًا فى معدلات الإصابة بـ فيروس كورونا داخل حدود الهند اعتبارًا من يوم الاثنين، حيث انخفض عدد الوفيات الأسبوعية فى الهند كورونا بنسبة 88% منذ ذروته في سبتمبر 2020، وانخفض عدد الوفيات الأسبوعية إلى أقل من 1000 للمرة الأولى منذ الأسبوع الأول من مايو من العام الماضى.