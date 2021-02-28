محمد هنيدي ينعى يوسف شعبان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعى الفنان محمد هنيدي، الفنان الكبير يوسف شعبان، الذي رحل منذ قليل، متأثرًا بفيروس كورونا.

ونشر محمد هنيدي صورة للراحل يوسف شعبان، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، وعلق :"البقاء لله في الفنان الكبير يوسف شعبان، ربنا يرحمه يارب ويغفر له".

وأعلن منذ قليل نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي وفاة الفنان الكبير يوسف شعبان، اليوم 28 فبراير الجاري.

نشر "زكي" صورة للراحل يوسف شعبان، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "وداعا أستاذي وصديقي وحبيبي".

وأصيب الفنان يوسف شعبان بفيروس كورونا يوم 23 فبراير الجاري وتم نقله مستشفى العجوزة.

آخر أعمال يوسف شعبان فيلم "الهرم الرابع" بطولة أحمد حاتم وتارا عماد وميرهان حسين ومحمود الجندي في عام 2016.