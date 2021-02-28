بعد أكثر من 200 عمل.. لماذا غابت البطولة عن يوسف شعبان؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

على مدار مشواره الفني الذي بدأ في أوائل الستينيات شارك الفنان القدير يوسف شعبان في أكثر من 200 فيلم ومسلسل تليفزيوني، إلى جانب العروض المسرحية، ورغم حضوره القوي في أفلام هامة مثل "في بيتنا رجل"، و"زقاق المدق"، و"معبودة الجماهير" وغيرها، لم يصل مع وسامته إلى مرحلة البطولة المطلقة، أو "الجان-فتى الشاشة الأول".. لماذا؟

الناقد الفني طارق الشناوي في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، فسر ذلك، وقال: "الفنان يوسف شعبان كانت بدايات مشواره وسط تصدر المشهد من قبل مجموعة كبيرة من النجوم، ولم يكن التواجد بينهم بالسهل مطلقا، ومنهم رشدي أباظة، وشكري سرحان، وصلاح ذو الفقار، وأحمد رمزي، وحسن يوسف، ومع هؤلاء أيضا كمال الشناوي، ويحيى شاهين، وعماد حمدي، وبالقطع لم يكن هذا التواجد متاحا إلا لمن يملك مواهب استثنائية، وصاحب قدرات درامية واسعة يعرف جيدا كيفية توظيفها، وفرض تواجدها في هذا الكم الكبير من الأعمال، بل ونجح في أن يصبح نجما دون القيام بالبطولة".

وأضاف: "الفنان يوسف شعبان ظل طوال مشواره يسعى لتحقيق نجوميته من خلال الشخصية التي يقدمها، ولم يهتم بالبطولة، وهذا ما حدث في الأعمال التي شارك بها مع الأجيال التالية، إذ لم يكن بطل مسلسل (رأفت الهجان)، بل لعب البطولة الفنان محمود عبدالعزيز، لكن ما إن يُذكر العمل يبرز أمامنا بريق نجومية يوسف الذي حفر بداخلنا حب شخصية محسن ممتاز، وفي (الضوء الشارد) مع الفنان ممدوح عبدالعليم، يظل وهبي السوالمي صاحب حضورا لا يعوض ولا يصل له إلا فنانا بحجم وقامة وقيمة يوسف شعبان".

الفنان يوسف شعبان الذي رحل عن عالمنا إثر إصابته بفيروس كورونا، وتم وضعه على أجهزة التنفس الصناعي في غرفة العناية المركزة في مستشفى العجوزة، ولد في حي شبرا بالقاهرة 16 يوليو 1931، درس في كلية الحقوق التابعة لجامعة عين شمس بعد رفض عائلته الشديد انضمامه لكلية الفنون الجميلة، وخلال دراسته الجامعية تعرف على الفنان كرم مطاوع الذي نصحه بالانضمام إلى فريق التمثيل في الكلية، ومن بعدها سحب أوراقه من الكلية وهو في السنة الثالثة لكي يلتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية الذي تخرج منه في عام 1962.