اليوم| سعد لمجرد يطرح أحدث كليباته "الغادي وحدو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يستعد الفنان المغربي سعد لمجرد لطرح أحدث كليباته الغنائية "الغادي وحدو"، اليوم في تمام الساعة الـ7 مساءً.

نشر "لمجرد" صورًا من الكليب، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، معلقًا: "كليب الأغنية المغربية (الغادي وحدو) التي هي عبارة عن تعاون مع الاستاذ الكبير كريم زياد والعزيزات الغاليات اللاتي تحملن تاريخا عريقا (الهواريات)".

أضاف: "انتظرونا اليوم إن شاء الله على الساعة السابعة مساء بتوقيت المغرب، تحياتي لكم جميعا".

يذكر أن آخر أعمال الفنان سعد لمجرد كليبه الغنائي "الوجه التاني" الذي يشاركه فيه الغناء المغربي زهير بهاوي، وهو من كلمات وألحان زهير بهاوي.