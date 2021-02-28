"توم وجيري".. محمد محمود عن علاقته بيحيى الفخراني في "نجيب زاهي زركش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

كشف الفنان محمد محمود عن بعض ملامح دوره في مسلسل "نجيب زاهي زركش"، الذي يشارك في بطولته مع الفنان يحيى الفخراني، والمقرر عرضه في رمضان المقبل.

ونشر الفنان محمد محمود عبر حسابه في موقع فيسبوك، صورا تجمعه والفنان يحيي الفخراني، وكتب "توم وجيري.. نجيب زاهي زركش".

وعلق على صورة تجمعه مع الفنانة أنوشكا، وكتب "أنا وأنوشكا قصة حب لا تنتهي.. نجيب زاهي زركش".

مسلسل "نجيب زاهي زركش" يشارك في بطولته أنوشكا، وشيرين، ورنا رئيس، ونهى عابدين، وكريم عفيفي، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، وتميم عبده ومحمد الصاوي، وفتوح أحمد، وهالة فاخر، وإخراج شادي الفخراني.

ويشهد المسلسل التعاون الخامس بين مؤلفه الكاتب عبدالرحيم كمال والفنان يحيى الفخراني، إذ قدما معا مسلسلات "شيخ العرب همام" عام 2010، و"الخواجة عبدالقادر" عام 2012، و"دهشة" عام 2014، و"ونوس" عام 2016 والذي كان آخر تعاون بينهما.

وغاب يحيى الفخراني عن دراما رمضان في العامين الماضيين وانشغل بعرض مسرحيته "الملك لير" في القاهرة، وموسم الرياض الترفيهي.