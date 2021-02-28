بيتر ميمي ينشر صورة من كواليس "الاختيار 2"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر بيتر ميمي، مخرج مسلسل "الاختيار 2"، صورة من الكواليس، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

علق بيتر ميمي على الصورة: "وما زالت رحلة البحث عن عربية عماد، رمضان 2021 الاختيار 2، رمضان 2021 إن شاء الله".

مسلسل "الاختيار 2" بطولة النجمين كريم عبدالعزيز وأحمد مكي، ويشارك في العمل بشرى، وإنجي المقدم، وأسماء أبو اليزيد، سيناريو وحوار هاني سرحان، إخراج بيتر ميمي، وإنتاج سينرجي.

يذكر أن مسلسل "الاختيار" الجزء الأول، بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وإسلام جمال وعدد من ضيوف الشرف منهم صلاح عبدالله ومحمد ‏إمام وآسر ياسين ومحمد رجب وإياد نصار، تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، ومن إنتاج شركة سينرجي، عرض رمضان 2020..